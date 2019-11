E megjithatë jeta është më e fortë …

Ju sugjerojme

Nga Gjergj Meta

Qyteti ynë i vogël u çua i ngrirë dje në mëngjes. Një ulërimë kishte ngritur të frikësuar të gjithë banorët e lagjes mu në zemër të natës.









Një vajzë e re thanë kishte lidhur sytë dhe ishte hedhur nga ballkoni.

Në qytetin tonë të vogël ngjarje të tilla bëjnë bujë. Kafja e zhurmshme përbri bashkisë së qytetit e të tjerat përreth sheshit kishin rënë në heshtje. Edhe filxhanin e kafes klientët e vinin me kujdes mbi pjatë që të mos bënte zhurmë. Pastruesja te rruga rrinte kokëulur e nuk i fliste asnjeriu e madje askush nuk i thonte asaj mirmëngjes. Edhe fshesën e përdorte me kujdes që të mos dëgjohej. Edhe ajo është një nënë.

Pse e kishte bërë këtë gjest vallë? Çfarë halli ka pasur? Komentet bëheshin gjithnjë e më të çuditshme e nuk dije kujt t’i besoje më parë. E si të mos mjaftonte dhimbja, si gjthmonë, nuk mund të mungonte edhe politika.

“Ja ku po e çon vendin kjo qeveri. Të rinjtë o po ikin ose po vetvriten!”

“Jo more burrë çfarë faji ka qeveria – ia priste tjetri. – Asaj i ishte ofruar të punonte në call center.”

“Duhet të ketë pasur ndonjë hall të madh se nuk vret njeriu veten kot” apo:

“Vetes ia bëri!” – ia priti dikush tjetër me sarkazëm therëse.

Përsëri heshtje!

Por “çu çu çu” – të vazhdonin tërë mëngjesin. Madje brenda 10 minutash e morën vesh edhe mediat qendrore, sepse gazetarë, me origjinë nga qyteti i vogël, kanë marrë në telefon komshijen e tyre e cila banon në atë qytet dhe njeh një grua që është komshije me një kushërirë të dytë të komshijes së viktimës dhe ajo i ka treguar gjithçka dhe madje krejt të vërtetën.

Po po! Dhe gazetari, me këtë burim inflrmacioni kaq “të sigurtë”, ka shkruar në portalin ku punon se kjo vajza e vetëhedhur nga kati i shtatë nuk ka qenë mirë ditët e fundit. Madje e kanë parë që ka shkuar në spital dhe aty nuk i kanë gjetur asgjë. Vetëm një serum e kaq. “Ja sistemi shëndetësor! Hajdutër! Të poshtër!” – dëgjohej sot nëpër qytetin e vogël që lajmet i merr nga gazetarët.

E po ato “gazetarët e komshijes” thonë se ajo kishte trokitur në shumë zyra për punë dhe i ishin mbyllur dyert. “Shtet i poshtër! Hajdutër!” dëgjohej përsëri pas lajmit tjetër që bëhej viral për 5 minuta. E të gjithë harronin vajzën, sepse ishin të zënë duke sharë politikën.

O Zot çfarë nuk dëgjon!

Vajzën të gjithë e njihnin për një vajzë të mrekullueshme e fjalëpakë. Familjen e saj për njerëz të thjeshtë, punëtorë e si thuhet në këto anët tona: mundqar! Ata që i njihnin tregonin vetëm respekt.

Gjatë lutjes për vajzën e vdekur, familja u bë kurorë mbi kryet e saj. Ndërsa ajo dukej sikur flinte. Duhej ta imagjinoje se ajo kishte vdekur, ndryshe nuk e besoje. Vdekja nuk kishte mundur të lëshonte hijen e tmerrshme të saj mbi fytyrën e Adelës. Një hijeshi vajznore e mbante larg, gati si përdhuni, çehren e tmerrshme të vdekjes. Edhe pse ajo, pra vdekja, nuk mërzitet e as ngutet: do ketë kohë të merret me të, deri në asht.

Askush nuk e di çfarë ka ndodhur. Nuk e di sak! Pse një veprim i tillë i gabuar?

Ka vetëm një element në gjithë këtë tragjedi që mund të ndihmojë: sytë e lidhur para hedhjes.

Nata!

Nata e ekzistencës. Nuk shihet më asgjë. Errësohet gjithçka e në këto kushte njeriu nuk di ç’të bëjë: o hidhet ose rrin e pret! Ajo vajzë nuk priti, u hodh. Nuk priti të vijnë dritat.

Dhe ajo drejton pa dashur gishtin drejt qytetit të vogël, ndoshta edhe drejt këmbanores së Katedrales së qytetit që nuk e vuri re errësirën e saj. Madje ndoshta ndaj çdo njeriu që e ka hasur në rrugën e saj. Ajo drejton gishtin ndaj indiferencës tonë.

Të gjithë u kujtuam tani për të? Sa keq për ne!

Ajo lidhi sytë, sepse ndoshta nuk donte ta shihte vdekjen me sy. Nuk donte të shihte zbrazëtirën poshtë ballkonit të saj. Pesha e zbrazëtirës është e papërballueshme kur e ke mbi kurriz e bëhet vorbull shkatërruese kur gjendet nën këmbët tona.

Ajo u hodh! Ulëriti! Ishte ulërima e saj e fundit. Ishte protesta e saj. Paradoksalisht ishte dëshira e saj për të jetuar, por tepër vonë.

Jeta megjithatë është gjithmonë më e fortë se vdekja edhe kur kjo e fundit duket sikur triumfon, dhe kur ne e zgjedhim gabimisht për veten apo për të tjerët.

Po! Sepse jeta vjen prej Zotit. “Zoti është Bariu im asgjë nuk më mungon. Edhe në kalofsha në luginën e hijes së vdekjes ai është me mua.” (Ps 23).

Zoti nuk mund të bëjë gjë kundër lirisë tonë, por liria jonë, edhe kur zgjedh vdekjen, nuk e mposht kurrë dashurinë e Tij e cila është gjithnjë e mëshirshme e plot shpresë.

*Marrë nga faqja në facebook e Dioqezës së Rreshenit

Autori është Ipeshkvi i kësaj dioqeze, Monsinjor Gjergj Meta.

Etiketa: adela