“E mërkurë pozitive”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë 12 shkurt 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Kjo ditë do të jetë nën ritmin e duhur dhe e mbushur me nervozizëm në dashuri, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, e cila do të shkaktojë probleme. Në ditët në vijim, situata do të përmirësohet. Duhet të gjeni qetësinë edhe në planin ekonomik. Në punë, do të keni disa mundësi më shumë.

Demi

Yjet janë mjaft të favorshme në dashuri dhe ky do të jetë momenti për të marrë një vendim ose për të bërë një zgjedhje të rëndësishme. Në punë, do të keni mundësi që të mbyllni një marrëveshje, pasi puna do të vijë duke u shtuar.

Binjakët

Ju pret një e mërkurë pozitive dhe me rikuperim të ndjeshëm në dashuri, edhe pse nervozizmi nuk do të mungojë në sferën profesionale. Do t’iu duhet të përballeni me ndonjë debat në punë.

Gaforrja

Dita do të jetë e mbushur me nervozizëm dhe polemika të shumta në sferën sentimentale, ku lodhja do të ndihet gjithnjë e më shumë, ndaj bëni kujdes. Edhe në punë duhet të mundoheni që ta lini mënjanë humorin e keq dhe nëse mundeni, krijoni ndonjë ditë pushim, pasi keni nevojë që të çlodheni.

Luani

Në dashuri do të ketë një rikuperim të ndjeshëm, në sajë të telefonatave apo mesazheve që do ju dhurojnë emocione. Ndërsa në punë situata do të jetë e qetë, veç kujdes me paratë, sidomos me ato që prisni të merrni.

Virgjëresha

Takimet janë mjaft të favorshme gjatë kësaj dite. Ata që janë vetëm, nuk duhet të rrinë të mbyllur në shtëpi, pasi dashuria mund të jetë fare pranë. Mundohuni vetëm që të mos përfshiheni në lidhje me dikë që është i angazhuar, pasi situata mund të komplikohet. Edhe financat duhet ti mbani nën kontroll.

Peshorja

Dita do të jetë nën ritmin e duhur në dashuri, dhe e mërkura nuk do të jetë tamam dita e duhur për ndjenjat. Në punë keni nevojë që të rigjeni stabilitetin.

Akrepi

Ju pret një ditë interesante për dashurinë. Edhe ata që janë vetëm do kenë mundësi që të dalin dhe yjet do të favorizojnë takimet e duhura. Në punë, parashikohet që të ketë kontakte të rëndësishme.

Shigjetari

Do të nisë për ju një fazë e ndjeshme rikuperimi sa i takon ndjenjave, dashurisë dhe jetës familjare. Edhe kush ka patur një ndarje apo zënkë së fundmi, do të rikuperojë. Këshillohet veçse që të bëni kujdes me shpenzimet.

Bricjapi

Dita do të jetë e mbushur me nervozizëm dhe gjatë saj do të ketë tensione si në dashuri edhe në punë. Në sferën prpfesionale nuk do të mungojë nervozizmi, ndaj bëni mirë që të ruani qetësinë dhe të rishikoni disa marrëvheshje.

Ujori

Yjet do të jenë mjaft të favorshme sa i takon dashurisë, veç kujdes nëse jeni të dyjëzuar mes dy historive. Në planin personal mund të ketë pakënaqësi dhe ju duket sikur asgjë nuk ecën mirë, por kjo pasi po ndryshoni ju, jo sepse gjërat janë ndryshe.

Peshqit

E mërkura do të jetë mjaft pozivitve në dashuri pasi yjet do të jenë në anën tuaj. Mundohuni vetë që të shkëputeni disi nga puna dhe t’iu kushtoheni më shumë ndjenjave. Megjithatë gjatë këtyre ditëve, do të arrini diçka të bukur.

