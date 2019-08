E motra i zbulon anën e errët Xhensila Myrtezajt (FOTO)

Ju sugjerojme

Këngëtarja Xhensila Myrtezaj e ka kaluar fundjavën me familjen.

Ndërkohë që ajo këto ditë është larguar nga rrjetet sociale për të shijuar pushimet, e motra na zbuloi vendndodhjen e saj me fotot e videot e postuara.



Alba postoi fillimisht një video ku shfaqet duke u argëtuar me Xhensilën teksa rrotullohen të kapura pas dore.



Ndërsa në videon e rradhës Alba shfaqet duke pozuar në breg të detit, por Xhensila e prish setin fotografik duke shkuar me vrap e duke tentuar ta hedhë motrën në ujë.



“Ana e errët e Xhensilës”, shkruan Alba.



