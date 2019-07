E pabesueshme, 360 milionë euro në arkat e Tottenham

Ju sugjerojme

Tottenham bëhet gjithmonë e më i pasur! Sipas asaj që shkruan “BBC Sport”, klubi londinez është duke fërkuar duart pasi sponsori kryesor, AIA, ka gati kontratën e re për tetë vitet e ardhshme dhe pritet të derdhë në arkat e “Spurs” plot 320 mln sterlina, pra 360 mln euro, që do të ndihmojnë finalistët e Champions League për merkaton dhe investimet e tjera.

Një kontratë që nëse do të firmosej, atëherë do të lehtësonte Tottenham edhe në goditje “big”, siç edhe duan të bëjnë me Dybala nga Juventusi apo Lo Celso nga Betis Sevilla.

Etiketa: 360 mln euro