E pabesueshme! Mjeshtri i madh i snooker eliminohet nga një amator

Ronnie O’Sullivan, mjeshtri i madh i snooker-it, në mënyrë të pabesueshme i ka dhënë lamtumirë kampionatit botëror (luhet në Shefilld), pasi është mundur që në turin e parë nga nja “diletant”, James Cahill. Prej vitit të largët 2003, anglezi (pesë herë fitues i titullit botëror dhe shtatë herë radhazi fitues i titullit në Angli) nuk eliminohej kaq shpejt në një turne.

