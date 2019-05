E pabesueshme, por e vërtetë!/ Travolta falenderon Blerim Destanin

Ju sugjerojme

Aktori Blerim Destani duket se po arrin majat në karrierën e tij me pjesëmarrjen në “The Poison Rose”, ku luan me disa nga aktorët më të mirë botërorë si Morgan Freeman, Kat Graham, Famke Janssen e John Travolta. Ky i fundit i ka kthyer së fundmi përgjigje komentit përgëzues të Blerimit në trajlerin e filmit, të publikuar në llogarinë e tij në “Instagram”.

Duke e falenderuar dhe duke bërë emoji me duart lart, John Travolta duket se ka një marrëdhënie tepër të mirë me Blerim Destanin. Me shumë gjasa, miqësia e tyre do të ketë lindur edhe në sajë të bashkëpunimit të suksesshëm të tyre në “The Poison Rose”.

Etiketa: Blerim Destani