E paprecedent! Nis shqyrtimi për rivendosjen e vizave me Shqipërinë

Komisioni Europian konfirmoi të hënën se ka nisur vlerësimin e kërkesës së paraqitur nga Holanda për pezullimin e liberalizimit të vizave për Shqipërinë. Zëdhënësja Natasha Bertaud, tha se KE-ja “do të shqyrtojë me kujdes përmbajtjen e njoftimit, bazuar në informacionet relevante”.

Nëse do të dilet në përfundimin se ekziston nevoja e veprimeve specifike, komisioni do të adoptojë një akt implementimi brenda harkut kohor të një muaji pas marrjes së kërkesës. Vlerësimi do të duhet të adoptohet edhe nga Këshilli Europian.

“Ne konfirmojmë që kemi marrë njoftimin e Holandës për Shqipërinë lidhur me aktivizimin e mekanizmit të pezullimit së vizave. Komisioni tani do të shqyrtojë me kujdes brendësinë e njoftimit bazuar në të dhënat e paraqitura dhe rrethanat specifike. Hapi i ardhshëm i yni është të informojë Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian për këtë njoftim dhe të shqyrtojmë njoftimin. Sigurisht që vendimi për pezullimin e lëvizjes së lirë nuk mund të merret lehtësisht dhe çdo hap drejt aktivizimit të këtij mekanizmi do t’i nënshtrohet një analize dhe shqyrtimi shumë të kujdesshëm, kryesisht lidhur me marrjen në konsideratë të kritereve të përfshira në këtë procedurë”, tha Natasha Bertaud, zëdhënëse e KE-së.

Komisioni Evropian ka një muaj për shqyrtimin e njoftimit dhe pastaj do të njoftojë Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Ministrave, nëse do të ketë aksione specifike që duhet të ndërmerren nga autoritetet shqiptare,

“Sipas procedurës dhe rregullave, nëse rrethanat kërkojë marrjen e masave specifike dhe pa paragjykuar nëse do të ketë të tilla, Komisioni duhet tê adoptojë një akt zbatimi brenda një muaji dhe ky akt zbatimi duhet tê aprovohet nga Këshilli i Ministrave të BE-së”, tha Bertaud.

Kjo është hera e parë që Komisioni Evropian merr njoftim nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian lidhur me nevojën e aktivizimit të mekanizmit të pezullimit të lëvizjes së lirë afatshkurtër. Kërkesa e paraqitur zyrtarisht në 31 maj është nismë e disa deputetëve holandezë, që e argumentojnë një lëvizje të tillë me rritjen e aktiviteteve kriminale të mafias shqiptare në Holandë. Sipas ligjvënësve në fjalë, këto organizata e keqpërdorin mundësinë e udhëtimit pa viza në Europë dhe në këtë mënyrë e zgjerojnë rrjetin e tyre të kontrabandës.

Në media ka pasur spekulime se edhe Franca dhe Danimarka mund të ndërmarrin një hap të tillë. Qytetarët e Shqipërisë lëvizin pa viza në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian që në vitin 2010.

Ish-ministri: Dështim spektakolar

Komentet në rrjetet sociale pas lajmit se Shqipërisë mund t’i rikthehet regjimi i vizave kanë qenë të shumta. Një prej atyre që ka reaguar ishte edhe ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani.

“Kërkesa e Holandës do shqyrtohet, në një proces që do të ndodhë për herë të parë në historinë e BE-së. Pra asnjëherë më parë nuk kishte ndodhur kjo që po ndodh me rastin Shqipëri!!! Ky është dështimi më spektakolar i qeverisë sonë të këtyre viteve!

Lutem në çdo moment që ky vendim të mos merret, por njëkohësisht protestoj me sa mundem kundër qeverisë që shtyp dhe mohon çdo liri njerëzore. Edhe lirinë për të lëvizur lirisht, që e fituam me mund, qeveria bëri çmos të na e heqin! Këtë standard refuzoj ta pranoj!”, shkruan ai.

