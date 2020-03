E premtja i përket Era Istrefit, Ja se me kë ka bashkëpunuar ajo për projektin “No maybes”

Ju sugjerojme



Pas një pushimi të gjatë nga skena muzikore, Era Istrefi rikthehet me një bashkëpunimin me këngëtarin iranian, Arash dhe me DJ e njohur turk, Ilkay Sencan.

Artistja shqiptare ka ndarë një pjesë të shkurtër të këngës në “Instagram” dhe tregon se kënga do të publikohet këtë të premte.





Në bazë të asaj që ka publikuar, Istrefi shfaqet duke kënduar në shqip.

“No maybes/ këtë të premte, Arash dhe Ilkay Sencan”, ka shkruar krahas videos Era. Fancat nuk kanë nguruar dhe kanë vërshuar menjëherë me komente positive duke e pritur me padurim këtë projekt.

Biondja ndër tjerash tregoi se së shpejti pritet të publikojë albumin e ri, por që tanimë coronavirusi ka bërë më të vështirë lansimin e tij.

