E quajnë të shëndoshë, motra e Encës ironizon me të dashurin imagjinar…

Une dhe i dashuri im duke kaluar nje te shtune “te qete” . 💜👅 ( Ju qe shqetsoheni ne komente se i dashuri im eshte shume i holle dhe mos nuk merr dot fryme, mos u shqetsoni se di ai te perballoj dhe manovroj shume mire 😊 uuu a e permenda qe eshte ngjyre cokollat🍫 ?) #ohwell#melanin#bbw