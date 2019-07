E quajti mosmirënjohës, Graciano sërish krah Albi Nakos (Foto)

Ju sugjerojme

Graciano Tagani dhe Albi Nako janë përfolur goxha për marrëdhënien e thyer shoqërore dhe profesionale. Megjithatë, duket se midis balerinit dhe koreografit gjithçka është sqaruar dhe rikthyer si më parë. Albi ka publikuar në rrjetin social “Instagram” disa video nga “Alba Festival” ku shihet duke qeshur me Gracianon, ndërkohë që i fundit i thërret edhe maestro.

Kujtojmë se Graciano u shpreh para pak kohësh në emisionin “Thumb” se Albi e kishte pushuar nga puna vetëm me një mesazh, pa i dhënë asnjë arsye. “Një njeri i madh si Albi mund të pushojë nga puna vetëm me Whatsapp, me një mesazh. Unë Albin nuk e kam pasur vetëm koreograf, e kam pasur mik dhe minimalisht nga një mik e pret që të të japë një sqarim të paktën”– tha Graciano për moderatoret Aulona Musta dhe Fatma Haxhialiu, duke shtuar se ai është njeriu më mosmirënjohës që njeh.

Shkak për pushimin e tij mendohet se u bë një deklaratë e bërë në emisionin “Shiko Kush Luan”, përmes së cilës pohonte se për trupën e baletit të Top Channel-it do ta linte skuadrën e baletit të Albi Nakos.

