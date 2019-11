E rëndë në Berat, përdhunohet një 31-vjeçare, policia kap autorin

Ju sugjerojme

Një 31-vjeçare ka rënë pre e përdhunimit në Berat. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se ka përfunuar në pranga edhe autori i krimit.

Nga Specialistët e Seksionit për Krimet u bë ndalimi i shtetasit L.C., 48 vjeç, banues në Kuçovë.









Ndalimi i tij u bë pasi në banesën e saj, me anën të presionit dyshohet se ka kryerë marrdhënie seksulale me dhunë, me një shtetase 31-vjeçare.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat për veprën penale, “Marrdhënie seksuale me dhunë me të rritura”.