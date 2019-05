Shënimi që la për policinë greke Eno Mata, pas vrasjes së avokatit

Ju sugjerojme

Eno Mata, apo Aleksandër Mata, 32-vjeçari që mbeti i plagosur sot në fshatin Poro të Vlorës, aty ku humbi jetën shoku i tij Sotiraq Mëhilli gjatë një atentati me armë zjarri, rezulton person me precedent penal në Greqi. Ai dyshohet si njëri prej autorëve të vrasjes së avokatit të njohur grek, Mihalesi Zafeiropoulos.

Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në shtetin fqinj, ka folur edhe e motra e Matës. Iliana e ftuar në një emision televiziv shprehet se pas ngjarjes kishte komunikuar me të, dhe e kishte siguruar se nuk kishte lidhje me çka flitej si përgjegjësi ndaj tij.

“Për përfshirjen e tij në vrasjen e avokatit e kam marrë vesh dje nga mediat. Para dy javësh, konkretisht e shtunë, me ka marrë në telefon. Me tha që jam djalë i mirë, mos u shqetësoni. Jam në fshat, rri e qetë. Bëhet fjalë për fshatin Poro, ku kemi shtëpinë. Gjithnjë kemi pasur frikë për të, pasi është atje pa lekë, pa përkrahje. Nëna jonë ka kombësi greke dhe ne kemi të gjithë dokumentet greke përveç Aleksandros. Ai nuk i mori dot se ishte arrestuar për grabitje. Ai nuk arriti të betohej kështu që ngeli shtetas shqiptar dhe menjëherë pas përfundimit të dënimit e shoqëroi policia në kufi dhe e lanë aty pa lekë”, rrëfen ajo.

Eno Aleksandër Mata

Më tej, e motra vijon rrëfimin dhe flet për një karrierë të shkëlqyer të të vëllait të saj në sport, kryesisht në futboll. “I vunë ndalim hyrje për në Greqi. Ne na njoftuan shumë njerëz në Megalopoli qe në media shihnin fotografinë e Aleksandros. Ai ka ardhur në Greqi në klasë të dytë fillore. Ne kemi punuar punë të ndryshme duke pastruar shtëpi apo nëper magazina. Aleksandro dhe motra tjetër janë marrë dhe me sport dhe kane marrë shumë medalje, veçanërisht Aleksandro. Ai ka dalë i 5-ti në Greqi në 200 dhe 300 metra vrap. Ka qënë dhe futbollist shumë i mirë. E ka kërkuar dhe AEK dhe Panionios për skuadrën e 20-vjeçarëve. E kërkonte dhe Astera por skuadra e tij nuk e linte dhe i kishte premtuar që do e linte kur të merrnin kupën e Greqisë dhe madje do e çonin dhe në Akademinë Sportive që ishte ëndrra e tij”.

E motra tregon ndër të tjera se kur nisën problemet e Enos me drejtësinë. “Në 2001 nëna jonë u sëmur me probleme të rënda shëndetësore dhe skizofreni. Nuk dimë nëse luajti rol kjo tek vëllai, por papritur çdo gjë ndryshoi. Ai nga tip që nuk pinte as coca-cola e as portokalladë te ambalazhuar, por vetëm të shtrydhur dhe fruta, filloi ta gdhinte natën e të bënte shoqëri të reja. Dhe brenda pak muajsh ndodhen ato që ndodhen. Se di ça ndikoi. Ndarja e prindërve, fakti që se linin të ikte nga skuadra, diçka brenda tij që nuk e menaxhonte dot, diçka trashëgimi, se di. Ajo që ndodhi ishte si vdekje në shtëpinë tonë, por ne besonim tek drejtësia. Do dënohej për ç’ka beri dhe do dilte tek të 30-at dhe do ishte prapë pranë nesh me një shans të ri. Në gjykatë kemi dëgjuar që ai bënte grabitje të çuditshme. Një herë kishte dhënë librezën e tij t’ja mbushnin se s’kishte para, një herë tjetër i pamaskuar përshëndeste nga kamera e sigurisë. Në gjykatë madje tha: “Doja të bëhesha i famshëm. Meqë nuk ma lejuan, u bëra vetë i famshëm”.

Po ashtu ajo tregon se Eno Mataka pasur edhe çrregullime mendore. “Ka qenë i shtruar dhe në psikiatrinë e Burgut Koridhalos. Nuk na kanë dhënë shumë sshpjegime në Koridhalo por dhe kur e çuan në burg tjetër ne nuk kishim mundësi ekonomike t’i shkonim dhe flisnim vetëm në telefon. Herë na thoshte më helmuan në kafe, herë kërkonte të ndërhynim ta çonin në spital, herë na kërkonte para për të ndihmuar një shok. Pastaj pas dy ditësh thoshte që ai vari veten dhe vdiq tek shkalla. Kishte gjithnjë nevojë të ndihmonte dikë. Në një grabitje që bëri në Korintho, siç thanë dëshmitarët, vraponte dhe hidhte paratë në oborret e shtëpive. Në 8 vitet që ka qënë brenda, ne nuk kishim mundësi ta ndihmonim, nga ana mjekësore e kam fjalën. Për ne zëre se ka vdekur, po vuajmë vdekje të dytë në shtëpi. Se dimë si do e përballojë ai gjithë këtë situatë”,- tregoi e motra.

Avokati grek Mihalesi Zafeiropoulos

Shënimi që la për policinë greke pas vrasjes së avokatit

Aleksandër Mata ose i njohur ndryshe si Eno Mata bashkë me disa shqiptarë të tjerë kanë grabitur një argjendari në rrugën “Zografou” në Athinë në qershorin e vitit të kaluar, ndërsa pas kësaj ngjarje ishte shpallur në kërkim nga autoritetet greke. Ai dyshohet si njëri prej autorëve të vrasjes së avokatit të njohur grek, Mihalesi Zafeiropoulos.

Pas grabitjes, Aleksandër Mata shkroi në gjuhën greke një pusullë me mbishkrimin ku theksonte se ai është grabitës, por nuk është vrasës. “Sa i përket çështjes së z.Zafeiropoulos, jemi të dy viktima. Unë di të mbaj përgjegjësinë time. Nëse do ta dija si do të shkonin punët, nuk do të bëhej kështu siç u bë. Po, unë vjedh, por nuk jam vrasës”- shkroi ai në letër, ndërsa në fund kishte lënë shënimin: “Maradona – këmbëshpejti”.

Letra që la pas vrasjes së avokatit grek

Sipas të dhënave të policisë shqiptare, rezulton se Mata, i plagosur sot nuk ishte në kërkim nga Policia e Shtetit. Në vendin e ngjarjes mësohet se janë gjetur dy kallashnikovë dhe një makinë e djegur me targa false. Deri tani janë shoqëruar 7 persona për t’u pyetur për ngjarjen. Hetimet janë shtrirë në disa pista, përfshirë që nga vrasja e avokatit grek e deri tek konfliktet e mundshme në zonën ku dy të rinjtë jetonin.

Dy të rinjtë siç shprehen banorët ishin shokë mes tyre. Banorët e zonës janë shprehur se dy të rinjtë nuk njiheshin si problematikë në zonë, ndërsa hetimet vijojnë deri në zbardhjen e plotë të këtij atentati.

