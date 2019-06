E shtrirë në rërë me bikini, Olta Gixhari ‘çmend’ Instagram-in

Ju sugjerojme

Aktorja Olta Gixhari nuk ngurron së provokuari. E teksa po shijon disa ditë pushimi larg kryeqytetit, Olta ka publikuar së fundmi në rrjetin social “Instagram” disa fotografi të realizuara në vend bregdetar, ku i pikasen linjat e saj trupore. Ajo ka ngjallur reagime të shumta, jo vetëm të ndjekësve, por edhe të personazheve të njohur.

Moderatorja Jonida Vokshi, e cila është një ndër miket më të mira të aktores, i shkruan: “Po pse mi pse? Superseksi im.” “Unë në shtator do jem 90-60-90, do tërbohem komplet”-i përgjigjet Olta, duke na lënë të kuptojmë se i është nënshtruar me shumë gjasa ndonjë diete ushqimore, për të qenë në një formë akoma edhe më të mirë fizike.

Etiketa: Olta Gixhari