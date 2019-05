Edhe 45 minuta ndajnë kampionatin anglez

Ju sugjerojme

Pjesa e pare e ndeshjes Manchester City-Leicester është ndarë barazim, pa gola. Kjo përballje ka një vlerë shumë të madhe, ndaj po ndiqet në mbarë Anglinë dhe më gjërë. Nëse Leicester arrin të ndalojë ekipin e Guardiolës, kjo praktikisht vendos fatin e titullit të kampionatit më të fortë në botë. Kjo pasi Liverpool ndodhet aktualisht 2 pikë para dhe ndeshjen e fundit qe luhet të Dielën, e ka në fushën e saj me Wolves.

Ndërsa Man City do të udhëtojë në Brighton. Në këto rrethana, në të vërtetë fati i kampionatit vendoset në 45 minutat e mbetura në përballjen sonte. Nëse Leicester i merr qoftë dhe një barazim miliarderëve të Citizens, çdo gjë pastaj është në duart e Liverpool.

Kjo do ta ndihmonte psikologjikisht ekipin e Klop edhe në sfidën me Barcelonën, në ndeshjen e kthimit që luhet nesër në darkë në Anfield, ku të kuqtë paraqiten me mungesa dhe me nje humbje të thellë në ndeshjen e parë në Spanje, ku katalanasit fituan 3 me 0.

Etiketa: Leicester