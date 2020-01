Edhe paketa antishpifje në Venecia, shqyrtimi nis në mars

Ju sugjerojme

Paketa antishpifje do të shqyrtohet nga Komisioni i Venecias.Në faqen zyrtare të komisionit të Venecias mësohet se dy ligjet që përmbajnë paketën Antishpifje do të shqyrtohen në mars.

Po këtë muaj do të Komisioni i Venecias do të marrë në shqyrtim dhe kërkesën e Presidentit Ilir Meta, lidhur me zgjedhjen e 2 anëtarëve të gjykatës Kushtetuese.









Ndërkohë sot Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese rrëzoi dekretin e Presidentit, Ilir Meta për mediat elektronike , pjesë e paketës “Anti-shpifje”.

