Edhe pas martesës, Blero dhe Afrona s’jetojnë bashkë

Muajin e kaluar, Blero dhe Afrona Dika kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë. Mirëpo, çifti duket se nuk ka vendosur ende të bashkëjetojë. Në një intervistë për “Prive”, Blero është shprehur se ende nuk kanë marrë vendimin për të jetuar bashkë, pasi varet edhe nga angazhimet e tyre profesionale.

“S’kemi vendosur ende ku. Ne kemi banesë edhe në Prishtinë, edhe në Zvicër. Kështu që, varet. Varet edhe prej angazhimeve tona. Nuk do të thotë që duhet të bashkëjetojmë menjëherë. Ne kemi projektet tona në punë, shyqyr që jemi mirë me njëri-tjetrin. Kemi përballuar distancën shumëvjeçare, kështu që së shpejti, s’kemi ndonjë datë, por është e sigurt që do të bashkëjetojmë”-ka thënë Blero.

Risjellim në vëmendje se Blero dhe Afrona i thanë“po” njëri-tjetrit në një ceremoni madhështore, të organizuar në plazhin Rana e Hedhur.

