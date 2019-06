“EdheUnë”, shtohen radhët e rebelëve për 30 qershorin

Ju sugjerojme

I pari ishte artisti Bujar Kapexhiu. Ai deklaroi se do të dilte dhe do të bllokonte votimet në 30 qershor. Kapexhiu deklaroi se ishte gati të dënohej, por nuk do të lejonte votime moniste duke bërë thirrje që të tjerë të bashkohen me nismën “Edhe unë”, për ndalimin e këtyre zgjedhjeve.

Tashmë ‘Edhe unë’, u bë tepër virale dhe u pasua me përkrahje dhe mbështetje nga artistë të tjerë. Pas tij aktori i njohur, Neritan Liçaj iu bashkua thirrjes duke deklaruar të njëjtën gjë.

“#EdheUnë…s’do lejojmë që jetët tona dhe të fëmijëve tanë të nëpërkëmben dhe të bien në letargjinë e dhimbshme të vdekjes së ngadaltë të padinjitetit nga sundimi e një bande gangsterësh që s’njohin kushtetutë, të drejta, demokraci, mendim të lirë, art, kulturë, përparim, dije, qytetërim, komb dhe krenari …

Por vetëm rrugaçëri dhe vjedhje!

Po te doni shpërndajeni’, shkruan Liçaj.

Më pas blogeri i njohur Olti Curri dhe gazetari Agim Xhafka janë dy personazhe të tjerë që kanë deklaruar angazhimin e tyre në këtë nismë e cila synon që të mos zhvillohen zgjedhjet vendore më 30 Qershor, pasi sipas tyre do të ishin të njëanshme dhe jo demokratike.

“Më 30 qershor unë do të shkoj në qendrën e votimit. Por do shkoj t’u tregoj të tjerëve që të mos votojnë…”, shkruan Xhafka.



“#EdheUne! Edhe po nuk u dënuam nga ligjet e neodiktatures Rama, do të na dënojë Europa për shkak të kriminelëve që kanë kapur pushtetin (skandali i përgjimeve konfirmoi gjithçka), që të mos shkelim më atje duke na rikthyer vizat.”, shkruan Olti Curri.

Ai që njihet edhe si “Njeriu i memeve”, Genc Sejko i’u bashkua nismës “EdheUnë” të Kapexhiut për ndalimin e zgjedhjeve më 30 Qershor.

“#EdheUne….do bëj çdo përpjekje për të penguar votimet që kanë për qëllim vrasjen e pluralizmit dhe instalimin e diktaturës. Duke qënë se nuk më pengoni dot që të dal nga Shqipëria, merni masa që të më pengoni që të hy.”,shkruan Sejko.

Kësaj nisme iu bashkua edhe Dekani i Fakultetit të Arteve të Bukura,Ardian Isufi i cili shprehet se “Të bllokosh votimet e 30 Qershorit është më shumë se kurrë të “sfidosh votën e vjedhur”.

