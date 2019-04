Edi Paloka: Rama në Kukës u ngjesh me antiplumb

Ju sugjerojme

Nënkryetari i PD-së Edi Paloka, ka ironizuar Kryeministrin Edi Rama për vizitën në Kukës. Paloka thotë se Rama shkoi i ngjeshur me antiplumb në Kukës dhe me Forca Speciale, por përsëri nuk u përball me qytetarët.

Statusi i Edi Palokës:

“Nuk mund te qendrosh me kryeminister i nje populli qe te urren dhe e urren.

Dje ne Kukes, edhe pse solle mijera forca, perfshi forcat speciale, u ngjeshe dhe me antiplumb dhe prape nuk guxove te ballafaqoheshe me qytetaret por mblodhe me detyrim administraten e deri nxenesit e shkollave me canta ne krah, per te zbrazur urrejtjen tende per shqiptaret.

Nuk te duan me, jo kuksianet por shumica e shqiptareve. Kjo nje njeri normal do ta bente te reflektonte por nje si ty e terbon.

Ndaj do vazhdosh edhe pak te zbrazesh urrejtjen dhe arrogancen tende ndaj qytetareve, sic ke bere ne gjithe Shqiperine e dje ne Kukes. Por nje gje eshte e sigurte, njerezit kane nevoje per nje qeverisje dhe nje kryeminister normal, prandaj po te perzene kudo qe shkon me bisht nder shale. Jane qytetaret e vertete e normal te ketij vendi. Asnjeri prej tyre nuk eshte i droguar. I vetmi i droguar dje ne Kukes ishe ti Edvin…”-

Etiketa: Edi Paloka