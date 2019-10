Edi Rama: Haradinajn do ta çoj në gjyq për shpifje

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të çojë në gjykatë për shpifje kryeministrin në ikje të Kosovës, Ramush Haradinaj.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Rama u shpreh se Haradinaj ka mashtruar, kur ka deklaruar se ai sëbashku me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentin e Serbisë Aleksander Vuçiç kanë dashur të copëtojnë Kosovën dhe të ndajnë midis tyre 10 miliardë, që do i merreshin pikërisht popullit kosovar.









“E di ç’them unë kur shoh si këto kryeministra? Që bravo i qoftë, që arrijnë të fitojnë votat e popullit (…) Kryeministrin në ikje të Kosovës do ta çoj në gjyq, ku do t’i duhet të provojë se si do t’i ndaja unë 10 miliardë me Thaçin dhe Vuçiç”-tha Rama.

Etiketa: Edi Rama