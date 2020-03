Edi Rama, ju nuk keni aftësi të kuptoni!

Ju sugjerojme



Nga Aleks Martin Kapllaj





“Të gabosh është njerëzore, po rëndësi ka të mos bësh gabime të qëllimshme dhe të kërkosh ndjesë kur gabon”- shkruan kryeministri, në faqen e tij fb, në justifikim të videos, që kërkon të përdorë si shembull nga forcat e rendit, kundër atyre që nuk i respektojnë rregullat e kuarantinës.









Pikërisht këtu është problemi juaj z. Rama. Ju nuk jeni në gjendje të kuptoni sa të rënda janë deklaratat tuaja dhe kjo mosaftësi për të kuptuar, vlerësuar e reflektuar, janë elementë të mjaftueshëm, tepër shqetësues për të gjithë qytetarët shqiptarë, që tregojnë se ju nuk jeni në gjëndje të përballoni një emergjencë të tillë.

Lëreni situatën në dorë të ekspertëve, virulogëve, mjekëve, ekonomistëve, juristëve dhe merrni shembull nga vendet e tjera demokratike si respektohen dhe zbatohen masat administrative dhe penale, kundër atyre që nuk i respektojnë masat e kuarantinës.

Kjo është deklarata e një kryeministri inkompetent, jo në lartësinë e duhur për të qeverisur këtë situatë në vendin tonë.

Kryeministri Edi Rama e pranon vetë, se sa rëndësi ka, të kuptosh gabimin dhe ta korigjosh atë duke kërkuar falje.

Dhe menjëherë ai e “korrigjon” gabimin, duke ndërruar referimin e vendit ku është bërë video-ja, pa reflektuar se përdorimi i dhunës dhe justifikim i saj është gabimi i tij, por ai nuk e ka këtë aftësi të kuptojë sa të rënda janë deklaratat e presidentit të radhës të OSBE-së.

Pra gabimi i “mikut” të Italisë, që i ka nisur videon për t’a përdorur si shembull edhe për Shqipërinë, të cilin Rama e bën të vehten me një lehtësi dhe entuziazëm mirënjohës, për një metodë që ai e ka në mendje, por që kërkon edhe mbështetje dhe prova, se po përdoret edhe nga vende demokratike evropiane e kështu, mund t’a ketë më të lehtë për aplikimin e tij në Shqipëri, pra gabimi nuk është përdorimi i dhunës që po përdoret në video, por vendi ku përdoret.

“Miku” i Ramës duhet të jetë një nga ata miqtë, që i kanë dhënë mundësi Ramës disa herë të ketë hapësira në mediat italiane, që të denigrojë e të justifikojë përdorimin e dhunës kundër protestave të opozitës dhe të mbrojë të gjitha vendimet tij, për të shkatërruar të gjitha istitucionet e drejtësisë dhe të demokracisë e të pluralizmit duke përqëndruar çdo gjë në duart e tij, duke bërë përreth, tokë të djegur dhe pajetë.

“Videon e postuar diku më parë, ku shkruhej se ka ndodhur në Spanjë, ma dërgoi një mik shqiptar nga Italia, i cili padiskutim ashtu e dinte dhe i dëshpëruar me ca pamje sot paradite në tregjet e Tiranës, më shkruante “Shikoje ç’bën policia në Spanjë”!- vazhdon Rama, në gabimin e tij, që nuk është në gjëndje ta kuptojë e pa reflektuar e publikon videon me një frymë si një shembull që mund të përdoret edhe tek ne.

“Tani marr vesh që qenkan pamje nga Algjeria!

Ndjesë sinqerisht për pasaktësinë e paqëllimshme, që paska frymëzuar edhe një deklaratë gjithë akuza e budallallëqe të Partisë Demokratike! Rashë edhe unë njëherë viktimë e “qytetarit dixhital”- vazhdon Rama duke konfirmuar përsëri se nuk ka aftësinë të kuptojë se kritika e PD-së, ishte për të mos justifikuar dhunën pavarësisht vendit ku përdoret, duke qënë se jemi edhe vendi president i radhës së OSBE-s, për sigurinë në respekt të lirisë dhe të drejtave të qytetarëve.

Më poshtë Rama vazhdon: “Por, duke qenë se as “qytetari” në fjalë, as unë dhe as shumica dërrmuese e juaja që ka komentuar pozitivisht në atë postim, nuk kemi pasur hallin e vendit të ngjarjes, po kemi hallin e madh të nevojës për reagimin e domosdoshëm me zero tolerancë kundër atyre që na rrezikojnë të gjithëve, me sjelljen e tyre të papërgjegjshme, postimi nuk do të lëvizë nga vendi (natyrisht duke hequr fjalën Spanjë) dhe mesazhit të tij i qëndroj 100% pa asnjë diskutim!” – duke theksuar e konfirmuar, se është i bindur se ka shumë ndjekës dhe komentues së tij që janë dakord të përdoret dhuna për ata që nuk respektojnë masat kundër përhapjes së virusit e për këtë, Rama, përdor edhe simbolin e grushtit kundër “tradhëtarëve”, duke konfirmuar edhe influencën negative e të dëmshme që ka në shoqërinë shqiptare.

