Edi Reja: Kam kontratë deri në nëntor, do të flasim prapë

Është duke u mbajtur në ambientet e Federatës Shqiptare te Futbollit konferenca për shtyp për prezantimin e trajnerit të ri të Kombëtares, Edi Reja që do të zëvendësojë Kristian Panuçin.

Në ketë konferencë është i pranishëm edhe presidenti i FSHF-së, Armand Duka…

Armand Duka

“Do të doja t’i uroja mirëseardhjen Rejas në krye të kombëtares. Duhet të kemi performancë më të mirë dhe pse jo pjesëmarrje në Europian.”

Edi Reja

“Shpresoj që të krijojmë marrëdhënie të mirë me shtypin. Edhe nga përvoja ime personale, kam kërkuar të krijoj marrëdhënie të mirë me shtëpin, kudo ku kam qënë. Faleminderit presidentit Duka që besoi te mua. Nuk ka qenë eksperiencë e mirë për mua. Skuadra u vendos në vështirësi. Jam i angazhuar me përzgjedhje lojtarësh. Nga natyra ime nuk më pëlqen të flas gjatë, kështu që pres pyetjet tuaja.”

Cili detaj iu bindi ti thoni “po” Shqipërisë dhe objektivat?

Kontrata ime është deri në nëntor dhe më pas do të shohim dhe nga kushtet. Unë firmos zakonisht kontrata njëvjeçare, sepse janë rezultatet që vendosin. Kisha mundësi të punoja në Itali, por kisha dëshirë të drejtoja një kombëtare dhe ja ku erdhi rasti të drejtoj Shqipërinë. Dua të përshëndes Panuçin për punën që ka bërë, më vjen keq që u largua. Duka më telefonoi pas shkarkimit të Panuçit dhe jam krenar për këtë ofertë.

Çfarë duhet të bëjë Shqipëria për të përsëritur veten?

Mua më pëlqen të impostoj skuadra me logjikë, unë kam qejf skuadrat agresive, por jo gjithmonë. Kjo është një punë që duhet ta bëj në pak kohë. Varet nga shumë situata, varet nga grupi. Çfarë stimujsh mund të ketë lojtari. Në vitet që kam gjatë eksperiencës time, arrij të kuptoj dhe t’u hyjë në kokë lojtarëve. Në këtë punë, kushdo që punon me kombëtaret nga që si ka gjithë kohën lojtarët, duhet të hyjë në mënyrë sa më të shpjetë në sintoni me ta. Më lini pak kohë të njoh skuadrën dhe që shohim rezultatet.

