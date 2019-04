Edi Reja kërkohej nga një kombëtare tjetër, por zgjodhi Shqipërinë

Ju sugjerojme

Edoardo Reja do të marrë drejtimin e Shqipërisë me një kontratë që do ta lidhë për 1 vit, duke përfituar një rrogë më të lartë se ajo e Christian Panuçit. Në fakt, flitet për 25 mijë euro në muaj. Pasi presidenti Duka ka negociuar gjatë, nuk ka mundur të ulë kërkesën e trajnerit italian që donte më shumë se sa paraardhësi i tij, Panuçi.

Por, “Telesport” mëson ekskluzivisht se përpara se të merrte drejtimin e Shqipërisë, Edoardo Reja është kontaktuar edhe nga një tjetër kombëtare. Bëhet fjalë për Slloveninë që disa herë ka provuar ta marrë në stol, që pas vitit 2016. Kujtojmë që Reja ka lindur në Gorezia, që është në kufi me Slloveninë, ndaj edhe raportet e mira me shtetin fqinj kanë bërë që të jetë i preferuar.

Megjithatë, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në sajë të presionit të madh ndoshta, 74-vjeçari ka refuzuar këtë mundësi dhe ka pranuar Shqipërinë. E të mendosh që edhe Kek, trajneri i Sllovenisë, shpesh ka qenë në “shënjestër” të FSHF.

