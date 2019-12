Edvin Kondili: Arma ime e fortë për të drejtuar SPAK-un

Ju sugjerojme

Edvin Kondili është kandidati i tretë i cili ka bërë prezantimin në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në kuadër të zgjedhjes së drejtuesit për Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Kondili ka paraqitur platformën e tij, duke shprehur dëshirën për drejtimin e SPAK i motivuar nga eksperienca e tij.









“Kam shprehur dëshirën për drejtimin e SPAK nisur nga motivimi dhe eksperienca ime. Ngritja e SPAK do të bazohet në objektiva konkrete në afate sa më të shpejta: krijimi i BKH si plotesues e SPAK

Garantimi total e pavaresise së prokurorëve, mentaliteti ndryshuar i prokurorëve larg centralizimit e dikurshëm. Prokurori është pergjegjes për të gjitha veprimet e veta.

Organizimi i veprimit për cështjet nën hetim, protokolle hetimore konkrete me afate të qartë hetimi. Puna në grup, një qëllim të përbashkët e gjithë SPAK: aplikimi i hetimeve proaktive për hetime pasurore. Opinioni publik pret rezultate konkrete dhe ështëdetyra jonë parësore të vijmë në pirtshmërine e tij. Bshkëpunimi me agjensitë të tjera ligjizbatuese me rëndesi të veçantë: efektiv, në kohë sa më të shkurtër dhe me mjetet të përshtatshme për çdo çështje. Marredhenia me publikun shumë e rëndesishme dhe bashkëpunuese sigurisht pa cënuar sekretin hetimor”, është shprehur ai.

I pyetur se kush është arma e tij më e fortë në raport me dy kandidatët e tjerë për shkak se nuk ka eksperiencë drejtuese, Kondili u përgjigj: “Kam eksperiencë prej 15 vite si prokuror, por asnjeherë drejtues. Kjo gjë nuk më ka demotivuar, por bazohem në të gjithë eksperiencën time ku kam patur rastin të prek cdo aspekt i hetimit të një çështje”.

Ndërkaw, EURALIUS i është drejtuar prokurorit me pyetjen se si vepronte si administrator i kësaj strukture.

“Si drejtues administrativ SPAK, do të ndiqen të gjitha parashikime të ligjit për funksionimit të SPAK. Drejtuesi nuk mund të nderhyjë në pavaresinë e prokurorit. Drejtuesi është prokuror dhe si i tillë do te jetë mbështetje për këtë strukturë”, tha Kondili.

