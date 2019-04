Egla tha se s’jetojnë bashkë, Alexander zbulon arsyen e vendimit

Ju sugjerojme

Ish-Miss Shqipëria Egla Harxhi dhe partneri i saj francez Alexander Ale del Basseville kanë qenë së fundmi në vëmendje të mediave për shkak të mënyrës së zgjedhur për të jetuar dhe planin që kanë për principatën e Libofshit dhe për përmirësimin e politikave në Shqipëri.

Egla rrëfeu pak ditë më parë në emisionin ‘Rudina’ se nuk jetonte në një çati me Alexander, pasi ky i fundit udhëton shpesh për shkak të punës së tij, të cilën ajo e cilësoi si primare në jetën e të shoqit. Madje, ajo pohoi se Alexander nuk ka qenë pranë saj as gjatë lindjes së djalit. I pyetur nga ‘Panorama Plus’ rreth qëndrimit që mban ndaj këtyre deklaratave, fotografi francez ka shpjeguar se këtë mënyrë jetese Egla e ka pranuar përpara se të bëheshin prindër të djalit të tyre të vogël dhe se ndihet krenar për të.

“Kjo ka qenë një nga sfidat e Eglës, pasi lëvizja më e vogël në shtëpi më nervozon. E dua çdo gjë në vendin e vet, dua rregullin dhe pastërtinë. Egla e ka pranuar me bindje të plotë këtë gjë, pasi më ka thënë gjithmonë që ky rregull e frymëzon për t’u përmirësuar dhe për t’u mësuar me një disiplinë. E pranoj që nuk duhet të jetë aspak e lehtë për Eglën të jetojë së bashku me mua, pasi jeta ime është e ndërtuar e tillë, ku jam gjithë kohën në udhëtime biznesi, por asnjëherë nuk e kam detyruar për asgjë. Kur e marr me vete në udhëtimet e mia, ka njohur aq shumë njerëz me rëndësi, saqë ndonjëherë ngatërron emrat e tyre”-është shprehur fillimisht ai.

“Vendosmëria e Eglës, e frymëzuar nga figurat e familjes si gjyshi i saj Tomorr, me të cilin kisha një marrëdhënie tepër të veçantë, pasi ndanim të njëjtat koncepte për vendin, politikën, kodet dhe nderin, i kanë dhënë Eglës një dimension tjetër për të cilin ndihem krenar. Unë jam jashtëzakonisht i vetëdijshëm për rolin e Eglës si nëna e djalit dhe që nga fillimi ajo ka gjetur një ekuilibër me mua për këtë”, ka përfunduar ai.

Etiketa: Alexander Ale del Basseville