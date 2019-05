Einxhel Shkira: Më lëndon shumë mllefi i komentuesve

Ju sugjerojme

Moderatorja Einxhel Shkira është ndër personazhet më të komentuara në mediat rozë, të cilat nuk kursehen aspak kur bëhet fjalë për jetën e saj personale. E ftuar së fundmi në emisionin “Late Night Show”, Shkira i ka komentuar lajmet që shkruhen për të si tepër lënduese dhe më tej u shpreh se e shqetëson gjithashtu urrejtja dhe mllefi i komentuesve.

“Jam lënduar nga lajmet, jam mërzitur shumë, mund të më kenë prishur punë, shqetësuar familjen. Janë shumë liberalë dhe nuk i shqetëson më shumë fakti se çfarë shkruhet tek lajmi sesa urrejtja dhe mllefi i komentuesve. Është e frikshme. Prindërit e mi kanë frikë të lexojnë komentet sepse të fillon dhimbja kokës, është të shkulësh flokët, një urrejtje për një person që as nuk e takon, as nuk hanë bukë bashkë, as nuk flenë bashkë, as komshi, asgjë.

Nuk e di sesi dikujt mund t’i interesojë aq shumë jeta ime sa të komentojnë me aq shumë mllef, këtë se kam kuptuar kurrë. Do mbetet një enigmë. Kjo është pjesa që më lëndon dhe mërzit”- është shprehur Einxhel Shkira.

Etiketa: Einxhel Shkira