Eksperti italian alarmon botën: Koronavirusi mund të zgjasë edhe 3 muaj

Parashikime të frikshme vijnë nga Italia për përhapjen e koronavirusit. Ekspertët atje parashikojnë që pandemia e koronavirusit të përfundojë në Itali të paktën edhe për tre muaj, ndërkohë që vaksina nuk do të mund të futet në qarkullim para verës.





Parashikimi i errët bëhet nga Massimo Galli, shef i departamentit të sëmundjeve infektive të spitalit Sacco në Milano.









Mjeku ka saktësuar: “Shpresa ime është që të mund të shpëtojmë nga ky virus në jo më shumë se tre muaj nga momenti i zbatimit të rregullave të caktuara. Nuk është dhe nuk do të jetë një gjë e shkurtër, nëse ikën shpejt unë do të jem i pari që do të bëj festë ”.

Galli foli edhe për shpresën e një vaksine kundër Covid-19: “Vaksina është një shpresë. Shpresoj se në deklaratat e ndryshme që ndjekin njëra-tjetrën ka pak a shumë pak të vërteta në të gjitha. Sigurisht që diçka do të dalë, por dyshoj se ne jemi në gjendje ta kufizojmë dhe kufizojmë epideminë dhe ta kapërcejmë atë duke pritur vaksinën. Vaksina, po të jemi me fat do të arrijë pas verës, jo më parë. Shkurt, ne jemi vetëm në betejat e para të një lufte që do të zgjasë”,- shtoi ai, raporton “Il Giornale”.

Sa për pikun e epidemisë, eksperti thotë gjithmonë, për t’iu përgjigjur: “Ne nuk po numërojmë të gjithë personat e infektuar me koronavirus por zgjedhjen e personave që kanë simptoma më të rënda. Dhe kjo nga një këndvështrim epidemiologjik nuk na vë në pozitë të kemi besim absolute në vlerësimin e të dhënave të vëzhguara për të përcaktuar kur do të ndodhë kulmi”.

Mjeku gjithashtu informoi në lidhje me përdorimin e disa ilaçeve – kundër malaries, ebola ose artritit – dhe rezultatet e marra në luftën kundër koronavirusit.

“Me ilaçet ne bëjmë prova. Përdorim chloroquine, një ilaç antimalarial, e bëjmë gjithmonë në mungesë të ndonjë gjëje tjetër, për të provuar të kuptojmë nëse funksionon. Jemi duke pritur për indikacione nga Kina sepse ata u përballën me këtë virus para nesh”. Në fund, Galli tha: “Me ilaçin Remdesivir filluam eksperimentimin për të mësuar me të vërtetë më shumë Pyetja është kujt dhe kur tja japim atë dhe të kuptojmë nëse mund të funksionojë në të vërtetë”.

