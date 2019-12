Ekspertët në takimin me Bashën: Ligji për ndërtimet nuk respektohet

Lidhur me verifikimin e objekteve, inxhinierja bëri të ditur se në Durrës nuk ka akoma grupe verifikimi dhe ky është një problem, pasi ajo e sheh situatë të rrezikshmenë shumë palate që duken me fasadë të rregullt. “Ajo që kam konstatuar këto ditë nga disa inspektime që kam bërë vetë privatisht dhe me disa kolegë të tjerë është se ka apartamente të shkatërruara, që janë bashkuar me njëri-tjetrin, pavarësisht dukjes jo shqetësuese të fasadës “- u shpreh e shqetësuar ing. Mimoza Hysaj.

Përsa I përket funksionimit të ligjit, ing Hysaj propozoi ndryshimin e ligjit për Planifikimin e Territorit, duke bërë të detyrueshëm në ndërtim studimet sizmiologjike dhe gjeologjike. “Mendoj që pjesa e studimit gjeoligjik dhe sizmik të bëhet detyrim ligjor, pasi, aktualisht, është vetëm rekomandimdhe jo gjithmonë respektohen nga arkitekti dhe konstruktori. Është shumë e rëndësishme që detyrimet ligjore të shikohen me përpikmëri dhe të zbatohen”- tha Hysaj.

Ajo ngriti pyetje të vlefshme lidhur me ndërtimet në zonën e Kënetës dhe të mosfunksionimit të IKMT-së.

“IKMT nuk është vetëm për të prishur objektet. Në rradhë të parë është për të parë zbatimin e këtyre objekteve që kanë marrë leje ndërtimi. Me të drejtë u tha këtu që në Kënetë nuk duhet ndërtuar, pasi njihen njollat gjeologjike. Pyetja ëhstë kush i ka dhënë këto leje ndërtimi? Pse janë dhënë? Pse disa ndërtojnë dhe nuk kontrollohen, ndërsa disa kontrollohen edhe për gjënë më të vogël? Ne vetëm flasim për standard europianë, por, de fakto nuk i kemi.” – theksoi ing Mimoza Hysaj në takimin e thirrur nga Kryetari i PD, Lulzim Basha me disa nga ekspertët më të mirë në vend në fushën e dnërtimit, gjeologjisë, sizmiologjisë dhe emergjencave civile.