Vrau djalin e xhaxhait, ekstradohet nga Londra Granit Shehu (Detaje)

Ju sugjerojme

Kapet në Londër një tjetër i kërkuar për vrasje, falë bashkëpunimit të Interpol Tirana me homologët. Policia bën të ditur se ditën e sotme është ekstraduar nga Londra 35-vjeçari nga Kukësi, Granit Shehu, i dënuar me 16 vite burg për vrasje. 35-vjeçari ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë me vendim të formës së prerë më datë 03.10.2018 e ka dënuar me 16 vite burg për kryerjen e veprës penale “Vrasje me paramendim”.

Granit Shehu vrau në vitin 2015 në zonën e Bathores, kushëririn e tij të parë (djalin e xhaxhait) Milazim Shehu. Graniti akuzonte vajzën e Milazimit se i kishte vjedhur 120 mijë lekë të vjetra. Por dy kushërinjtë kishin përplasje me njëri-tjetrin nisur që nga një konflikt për një kompleks në Durrës ku mbeti i vrarë babai i Granit Shehut. Ky i fundit akuzonte kushëririn e tij, Milazimin, se nuk i kishte mbrojtur të atin. Konflikti mes dy të rriturve përfundoi në tragjedi. 35-vjeçari e qëlloi viktimën 12 herë tek dera e shtëpisë së këtij të fundit. Milazim Shehu u deklarua i vdekur pak çaste pas mbërritjes në urgjencën spitalore.









Pas ngjarjes, Granit Shehu u arratis në Britaninë e Madhe dhe atje fshihej prej 4 vitesh. Vendndodhja e Granit Shehut u lokalizua në gusht të vitit 2018, kur autoritetet britanike publikuan edhe të dhënat e tij duke kërkuar ndihmën e qytetarëve për ta ndaluar.

Graniti Shehu u dënua me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Shkallës së Parë, por në 31 tetor 2016 Gjykata e Tiranës ka ndryshuar akuzën e Prokurorisë, duke e akuzuar me 16 vite burg për akuzën e “Vrasjes me paramendim”.

Si nisi sherri mes dy kushërinjve për 120 mijë lekë të vjetra

Një sasi prej 120 mijë lekë të vjetra që dyshohej se ishte vjedhur nga një vajzë 8-vjeçare është bërë shkak i konfliktit në Kamëz, që më pas përfundoi me një viktimë, shtatorin e vitit 2015. Dy djem xhaxhallarësh, Granit ose Giuliano Shehu dhe Milazim Shehu, janë zënë me njëri-tjetrin, pasi Graniti akuzonte vajzën 8-vjeçare të Milazimit se i kishte vjedhur në banesë një sasi prej 120 mijë lekë të vjetra.

Milazimi, që punonte si inspektor i INUK, nuk e ka pranuar këtë akuzë, por herë pas here Graniti e pyeste dhe pretendonte se vajza 8-vjeçare kishte marrë sasinë e lekëve. Nga ana tjetër, Milazim Shehu, nuk e ka pranuar në asnjë moment këtë fakt, duke i pohuar Granitit “…ti ke parë vajzën time duke vjedhur, paske kamerë në dhomë….?”, më pas kanë thërritur dhe pyetur vajzën aty në rrugë, e cila e ka mohuar vjedhjen e parave e më pas ka hyrë brenda në shtëpi.

Gjatë gjykimit, gjykata ka pranuar të dëgjojë dëshminë e gruas së viktimës Milazimit. Shtetësja V.Sh.

Kjo e fundit ka treguar se “…Më datë 16 shtator 2015 në shtëpinë e tyre ka qenë për vizitë kunati i saj Xh.Sh me familjen e tij. Pasi kanë dalë tek porta e shtëpisë janë takuar me shtetasin Granit Shehu, i cili po dilte nga shtëpia e tij me një makinë tip “Smart” dhe është takuar dhe përshëndetur me Xh. dhe aty në prani u ka thënë se po i bënte guide me makinë bashkëshortes së tij, S. Pas një ore konkretisht rreth orës 17:00 kur Graniti është kthyer nga guida ka vënë re që i ka folur Milazimit dhe të dy kanë qëndruar afër portës së oborrit të shtëpisë së Granitit. Më pas V, është thërritur nga ana e burrit të saj dhe pasi është afruar ai e ka pyetur “…di gjë se vajza ka marrë 12.000 lekë të shtëpia e Granitit…?” ndërsa ajo i ka thënë se s’ka mundësi pasi vajza e tyre nuk di as të numërojë paratë,pasi ajo është në moshë 8 vjeçare. Në këto momente Graniti ka ndërhyrë duke thënë se “…e kam pyetur vajzën dy javë më parë dhe ka thënë se po i kam marrë pasi vetëm G. ka hyrë në dhomë…”. Milazimi i është drejtuar Granitit duke i thënë “…ti ke parë vajzën time duke vjedhur, paske kamer në dhomë…?”, më pas kanë thërritur dhe pyetur vajzën aty në rrugë, e cila më pas ka hyrë brenda në shtëpi…”

Shtetasja V.Sh pasi ka hyre brenda në shtëpi bashkë me vajzën e mitur ka dëgjuar të shara dhe të bërtitura dhe menjëherë ka dalë përjashta te porta dhe pretendon se ka parë bashkëshortin Milazim Shehu të gjakosur,i cili ishte ngjitur me Granitin ndërsa kunati i Granitit, K.D. ishte me një dërrasë në dorë duke qëlluar Milazimin. Menjëherë nga ana e saj është ndërhyre duke ulëritur “…o maskarenj ç’farë bëtë…” dhe duke e tërhequr të shoqin i cili është rrëzuar afër portës së oborrit të shtëpisë.

Me ndihmën edhe të disa familjarëve të saj kanë dërguar me njç automjet bashkëshortin në spitalin “Hygea”, ku me gjithë ndërhyrjen e mjekëve rreth orës 01.00 shtetasi Milazim Shehu, ndërroi jete…”. E pyetur rreth motivit të kësaj ngjarje shtetasja V.Sh, duke pohuar se më të pandehurin Granit Shehu bashkëshorti i saj Milazim Shehu nuk ka pasur konflikte, ajo pretendon se shkak i konfliktit ka qenë pasi i pandehuri ka thënë se vajza e tyre G. i ka vjedhur atij 12.000 lekë dhe sipas saj këtë gjë e ka thënë i pandehuri qëllimisht që të konfliktohet me bashkëshortin dhe më pas për ta vrarë atë.

Etiketa: Granit Shehu