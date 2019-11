Elbasan/ Basha: Qeveria dështoi, vrau shpresën e të rinjve

Ju sugjerojme

Kryedemokrati Lulzim Basha ka nisur nga Elbasani turin e bashkëbisedimit me të rinjtë të quajtur “Rrugëtimi për Shqipërinë”. Lideri i opozitës tha se qeveria dështoi me rininë, duke bërë që sot mijëra të rinj të mosshohin të ardhme në vendin e tyre, por të zgjedhin rrugën e emigracionit.

“Rinia është ajo që i kanë hequr të parës vëmendjen qeveritarët e sotëm. Dështimi numër një i kësaj qeverie, është dështimi me rininë. Jo për faj të rinisë por për shkak se kjo qeveri ka vrarë shpresen”, u shpreh Basha.









“Plaga më e madhe e emigracionit është se po prek kryesisht rininë. Emigracioni është një problem i tmerrshëm ekonomik. Humbja potenciale e mundshme nga emigracioni është 559 milion euro. Sa shumë gjëra të mira mund të ishin bërë me 559 milion euro për vendin e sidomos për rininë”, tha kreu demokrat, duke shtuar se ekonomia shqiptare po vuan sot për faktin se ndodhet në duart e 4 oligarkëve të lidhur pas interesave me qeverinë. “4 oligarkët e qeverisë nuk kanë ide më të mira, por sot ata kontrollojnë ekonominë sepse ata marrin tenderat, PPP dhe pasuritë e shqiptarëve”, theksoi ai.

Duke folur për vështirësitë me të cilat përballen të rinjtë sot, kreu i PD premtoi se kur demokratët të qeverisin vendin, studentëve me të ardhura të pakta do t’iu akordohet bursë e plotë (100%).

“Çdo student me të ardhura të ulëta do të përfitojë 100 bursë. Kush ka të ardhura mbi 640 mijë lek në muaj, bursë 50%. Po të investojmë tek rinia, do na kthehet shumë herë në benefite në të ardhmen. Duke investuar te rinia ndalet dhe emigracioni. Nuk ndalet emigracioni duke shtuar policë në kufi. Pas dy javësh dedikuar rinisë, këto tryeza do t’i dedikohen biznesit dhe problemeve të tij. Pasi të ju kemi dëgjuar do t’ju ofrojmë një platformë të plotë me zgjidhje konkrete”, deklaroi më tej ai.

Lulzim Basha premtoi gjithashtu duke thënë se “zotimi im numër 1 dhe i PD është kthimi i shpresës”.

