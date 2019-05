Ju sugjerojme

Janë arrestuar nga policia 2 persona të cilët ishin shpallur në kërkim me akuzën “trafikim i lëndëve narkotike”. Është arrestuar shtetasi D.K 34 vjeç, banues në Malase, Cërrik si dhe shtetasi A.S 44 vjeç banues në Ballësh. Ndaj tyre është vendosur masa “arrest me burg” për trafikim narkotikësh.

Vijon…

Etiketa: arrestohen 2 persona