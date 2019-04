Elbasan, sekuestrohen sasi e madhe kokaine, arrestohen 7 persona

Ju sugjerojme

Një sasi e konsiderueshme kokaine është sekuestruar në Elbasan. Policia e Shtetit ishte në një operacion për shoqërimin e një ish-polici që dyshohet se kishte lidhjen me grabitjen në Rinas. Por gjatë operacionit është zbuluar një sasi e konsiderueshme kokainë.

Gazeta Mapo mëson se bëhet fjalë për më shumë se 1 kg kokainë. Përveç ish-policit të arrestuar, në pranga kanë rënë edhe 6 persona të tjerë. Informacionet ejanë ende jozyrtare, ndërsa në orët në vijim pritet që të sqarohet nëse i ndaluari me inicialet M.H. ka lidhje me super grabitjen e datës 9 prill në mes të ditës në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, apo vetëm me sasinë prej 5 kg kokainë.

Vijon…

