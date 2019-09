Ju sugjerojme

Një i moshuar është plagosur pasditen e sotme në Elbasan, pasi është sulmuar me thikë nga një person tjetër, për të cilin policia deklaron se e kanë identifikuar. Ai është

Myslym Leçaj. Pas debatit të fortë, Leçaj e qëlloi dy herë me thikë në trup 62-vjeçarin Enver Xhezairi dhe më pas me sende të forta duke e lënë të plagosur.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Syrja Dylgjeri”. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital me dy plagë në trup.

