Elbasan/ Tentoi të përdhunojë të renë pas darkës në lokal, arrestohet

Një 36-vjeçar është arrestuar nga Policia e Elbasanit pasi tentoi të përdhunojë një vajzë 14 vjet më të vogël se ai.

Ajo ka mundur të shpëtojë nga akti i dhunshëm seksual dhe është bërë i mundur arrestimi i autorit i cili akuzohet për “marrëdhënie seksuale me dhunë”.









Dinamika e ngjarjes

Vajza, e cila ishte emigrante në Itali kishte darkuar me 36-vjeçarin me iniciale O.C. si dhe dy meshkuj të tjerë. Pas darkës, 36-vjeçari e kishte ftuar vajzën të kalonin natës së bashku, porajo nuk ka pranuar. Pasi kanë dalë nga lokali, ai ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me forcë, por vajza ka arritur të shpëtojë dhe ka njoftuar policinë, e cila ka arrestuar autorin.

Njoftimi i policisë

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Elbasan arrestuan në flagrancë, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” e mbetur në tentativë, shtetasin O. C., 36 vjeç, banues në Elbasan.

Ky person ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me një 22-vjeçare.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.

Etiketa: arrestohet