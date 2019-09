Elita e “tradhëtoi” me delfinin, Gjiko kërkon ndihmë (FOTO)

Ju sugjerojme

Elita Rudi dhe Gjiko janë bashkë me djalin e tyre me pushime dhe sigurisht nuk kanë munguar fotot e ëmbla nga çifti. Në njërën prej tyre Elita shihet duke puthur një delfin, mirëpo nuk ishte kjo foto që shkaktoi reagime, por komenti i Gjikos, ku përmendi një hoxhë të njohur në Kosovë dhe shkruajti: “Shefqet Krasniqi e kapa gruan duke u puthur me delfinin. Më trego çfarë duhet të bëj”.



Ndjekësit në rrjete sociale nuk e kanë pritur mirë, pasi sipas tyre Gjiko nuk ka treguar respekt për figurën e hoxhës. Gjiko ka reaguar menjëherë duke u sqaruar me anë të një postimi në ‘Instastory’.

Etiketa: Elita Rudi