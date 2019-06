Elvana Gjata prezanton për të parën herë babain (Foto)

Ju sugjerojme

Këngëtarja Elvana Gjata, emri i së cilës u përfshi në vrasjen në zonën e ish-Bllokut në tetorin e shkuar, duket se e ka lënë pas shpine këtë episod.

Pas suksesit në muzikë dhe aktrim në komedinë “Dy Gisht Mjaltë”, Elvana ka preferuar të shijojë disa ditë pushimi me familjen dhe për të parën herë ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në “Instagram” një foto ku prezanton të atin, i cili me ç’kuptohet është bërë edhe fotografi i saj vetëm për një ditë.

“Foto nga babi”-ka shkruar ajo krahas fotos së realizuar në Durrës.

