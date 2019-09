Emri/ Vrasja e mistershme e të riut shqiptar në Britaninë e Madhe

Ju sugjerojme

Një i ri shqiptar ka ndërruar jetë në Britaninë e Madhe, ndërsa autoritetet po hetojnë për vrasje.

Viktima është Serxhio Marku, 26 vjeç, i cili fillimisht u gjet i plagosur në një banesë në katin e parë në “Stafford Road” javën e kaluar. Ai vdiq gjatë rrugës për në Spitalin “Royal Sussex” në orët e para të ditës së mërkurë.

Francesco D’Agostino, 44 vjeç, punëtor kuzhine, banues në Brighton dhe Giuseppe Petriçione, 45 vjeç, shtetas italian pa adresë fikse, u paraqitën në gjykatë sit ë dyshuar për vrasjen e Markut. Tani policia po i rikthehet hetimeve për të kuptuar më shumë rreth të shkuarës së viktimës dhe lidhjes me personat e dyshuar.

Kryeinspektori Alex Geldart tha se “unë jam veçanërisht i interesuar të mësoj për miqtë e Serxhios në zonën e Brighton pasi ne dimë shumë pak për të dhe duam të zbulojmë se ku jetonte dhe më kë shoqërohej”.

“Ne besojmë se ai mund të ketë udhëtuar nga qyteti në zonën e Seven Dials, për në Stafford Road, me taksi gjatë mbrëmjes para se të sulmohej. Ai mund të ketë qenë me dy burra të tjerë dhe ne do të donim të dëgjonim dëshminë e tyre dhe të shoferit të taksisë.

Unë i bëj thirrje kujtdo që ka informacione rreth ngjarjes, të raportojë”, theksoi ai.

Etiketa: Britania e Madhe