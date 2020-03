Enca i kundërpërgjigjet ndjekësit: Askush nuk e di se çfarë ndodh pas Instagramit

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Izolimi ka bërë që artistat të jenë më aktiv në rrjetet sociale, duke u dhënë mundësinë fancave që të mësojnë më shumë gjera rreth tyre.

Së fundmi, Enca nëpërmjet opsionit pyetje-përgjgje në “Instastory” ka krijuar një bashkbisedim me ndjeksit e saj. Ata nuk kanë nguruar ta pyesnin rreth babait të saj.









“Pas vdekjes së njeriut më të shenjtë je në gjendje të nxjerrësh fotografi të lumtura në Instagram”, ka qenë pyetja e një fansi, teksa replika ishte e menjëherëshme nga këngëtarja.

“Hera parë dhe e fundit që flas për këtë temë këtu. Askush nuk e di se çfarë ndodh pas Instagramit, se si i përjetoj unë dhe familja ime gjërat, dhe askujt nuk i intereson dhemb për atë temë më shumë se mua, ndaj me të vërtetë nuk i detyrohem askujt me përgjigje, por meqë më pyetet më shpesh. Jam shumë reale me ju, por gjërat që janë më me vlerë për mua nuk do i trajtoja kurrë si tema Instagrami. Instagrami nuk është jeta ime, është vetëm një pjesë në të.Kam zgjedhur të ndajë gjëra të bukura, artistike këtu dhe kaq”, ka thënë Enca.

Enca këtë kohë ishte duke e shijuar suksesin e “I Love Tropoa”, e cila për herë të parë ka qenë pjesë e një filmi, duke sprovuar veten edhe si aktore.Ajo po ecën mjaft mirë edhe në muzikë dhe se shpejti pritet të vijë me projekt të ri muzikor.

Etiketa: enca haxhia