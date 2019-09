“Eneda më strikte, Xhemi s’ngec kurrë”/ Ja kë preferon Rrapi në krah

Ju sugjerojme

Aktori i humorit dhe moderatori i spektaklit “Portokalli”, Salsano Rrapi ka folur së fundmi për marrëdhëniet shoqërore e profesionale me ish-moderatoren Eneda Tarifa dhe atë aktualen, Xhemi Shehu.

Salsano u shpreh me nota të larta vlerësimi për Xhemin, duke e cilësuar si një njeri që “e ka batutën në majë të gjuhës dhe kurrë nuk ngec”. Ndërsa Enedën e konsideroi si një njeri strikt, por jo pa arsye.

“Unë kam pas tre periudha; kam qenë vetëm me Enedën, me të dyja dhe vetëm me Xhemin. Krahasimisht të dyja janë të mira, kimia ka qenë njësoj me të dyja. Duke qenë natyra të ndryshme femërore, kimia ime është e ndryshme me to.

Eneda ka qenë më strikte, për shkak se erdhi nga një profesion që vetëm këndonte dhe moderimi ishte diçka e re, ndërsa Xhemi kishte eksperiencë të mëparshme. Fakti që unë vazhdoj të jem me Xhemin, duket sikur kimia është me të. Në ndryshim nga Eneda, Xhemi batutën e ka në majë të gjuhës dhe kurrë nuk ngec. Meshkujve i pëlqejnë shumë të ndrrojnë femrat, por Xhemi më rri ngjit”-tha Salsano Rrapi.

