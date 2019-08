Epike/ Vogëlushi i Almeda Abazit nxjerr gishtin e mesit (FOTO)

Ju sugjerojme

Almeda Abazi dhe bashkëshorti i saj, aktori turk Tolgahan Sayisman, janë prindër të një vogëlushi.

Sa herë që Almeda poston momente me djalin e saj Efehan nuk mungojnë komentet pozitive. Sot ajo ka ndarë një foto të tij që do ju bëjë të qeshni me lot.

Ai ka ngritur gishtin e mesit dhe ky detaj ka shkaktuar shumë të qeshura. Motra e Almedës, e ka nënvizuar këtë detaj dhe e ka shpërndarë në storyn e saj me mbishkrimin “Për të gjithë urryesit.”



Etiketa: Almeda Abazi