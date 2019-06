Era Istrefi dhe Noizy, së shpejti në një bashkëpunim?

Ju sugjerojme

Noizy dhe Era Istrefi janë filmuar së bashku në një studio regjistrimi dhe kësisoj kanë lindur dyshimet se mund të vijë së shpejti një bashkëpunim midis tyre.

Një faqe suportuese e reperit ka publikuar së fundmi në rrjetin social “Instagram” një video ku shihen të dy artistët pranë njëri-tjetrit. “Noizy ft. Era Istrefi. A ka më qartë se kaq?”-shkruhet krahas videos.

Tregut muzikor shqiptar me shumë gjasa do t’i shtohet një tjetër hit. Ndërkohë, ne nuk na ngelet gjë tjetër veçse të presim, për të parë nëse dyshimet do të rezultojnë të vërteta.

