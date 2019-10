“Erdhi dita e Albinit”, Vetëvendosja fiton ngushtësisht ndaj LDK-së

Ju sugjerojme

Zgjedhjet e parakohëshme Parlamentare në Kosovë sjellin konfigurim të ri politik. Sipas KQZ-së në Kosovë, deri në orët e vona të mbrëmjes së sotme janë numëruar mbi 82% të votave dhe kryeson Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit, me një diferencë të ngushtë votash ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Koalicionet paszgjedhore dhe sfidat e qeverisë së re.

Nisi si lëvizje “antiestablishment politik”, u kthye në parti dhe pas gati dy dekadash, Lëvizja Vetëvendosja e Albin Kurtit shpallet fituese me një diferencë mjaft të ngushtë ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky ka qenë verdikti i qytetarëve, të cilët ditën e djeshme morën pjesë në zgjedhjet e parakohëshme Parlamentare.

Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në Kosovë, pas numërimit të më shumë se 82 % të fletëve të votimit kryesor VV me rreth 26 % të votave dhe më pas ndiqet nga LDK me 25%, kundrejt PDK-së me 21% dhe AAK plus PSD me 12 %. Përtej konfigurimit të ri politik, me rëndësi ka qenë procesi i votimit, i cili u zhvillua pa probleme, vetëm me disa incidente të papërfillshme që nuk prekin aspak rezultatin, tashmë të gjithëpranuar nga subjektet garuese.

Në votime morën pjesë 44.2 % e qytetarëve me të drejtë vote, ose 804 797 duke shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me zgjedhjet e fundit Parlamentare të vitit 2017. Duket se kjo përqindje e lartë e votuesve krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, ka bërë diferencën në votimet e sotme, duke sjellë një garë mjaft të fortë mes Lëvizjes Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes. Kosova u thirr për të dhënë verdiktin e saj pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, i përballur me disa sfida të forta, ku i qëndroi deri në fund çështjes së mosprekjes së kufijve ekzistues të Kosovës dhe taksës 100% ndaj mallrave serbe.

Procesi dhe koalicionet

Qendrat e votimit në të gjithë Kosovën u hapën në orën 07.00 të mëngjësit dhe u mbyllën në orën 19.00, duke regjistruar një proces të rregullt me disa incidente të papërfillshme që nuk patën asnjë ndikim në rezultatin final. Për këto ngjarje janë proceduar nga policia dhe prokuroria 20 persona, votues dhe komisionerë politik. Vëmendja ka qenë mjaft e madhe edhe nga ndërkombëtarët, të cilët monitoruan gjithë procesin dhe dhanë vlerësime maksimale për KQZ-në, strukturat e rendit dhe vetë forcat garuese.

Tashmë pas një fushate të gjatë me opsione të shumta politike, me rëndësi do të jenë bisedimet për krijimin e qeverisë së re. Koalicioni VV dhe LDK ngjan i avantazhuar, çka e kanë nënshkruar më parë bashkëpunimin e tyre pas zgjedhor, por u futën të vetme si subjekte në zgjedhje për të qartësuar se forca që do dilte e pari ka të drejtën e zgjedhjes së kryeministrit. Edhe kjo qeverisje do të konsiderohet mjaft e brishtë. Të dyja forcat politike mund të marrin mbi 61 deputetë nga 120 që ka Parlamenti i Kosovës, por për çështje të rëndësishme të cilat e presin vendin në të ardhmen mund të ketë lëkundje në qëndrimet e palëve, e cila për pasojë sjell një qeveri të prekshme në çdo kohë.

Për shtetin më të ri, këto zgjedhje konsiderohen ndër më të rëndësishmet të dy dekadave të fundit.

Vendi është në një situatë që do i duhet të vijojë bisedimet me palën serbe, ku mbetet ende në fuqi taksa 100%, të presë vendimin e BE-së për liberalizimin e vizave dhe mbi të gjitha të mbajë në ritëm të kënaqshëm trendin e rritjes ekonomike. Fakti që të gjithë subjektet kryesore politike garuan thuajse kokë më kokë në këtë proces mbetet tregues se asnjëra nga palët fituese ose humbëse nuk kanë vend për të fastuar apo hidhëruar shumë. Qytetarët në Kosovë kanë treguar se po i rrisin kërkesat ndaj qeverive dhe në çdo moment janë të gatshme që të përmbysin çdo subjekt politik nëse nuk realizohen disa objektiva madhorë, që tashmë i presin.

Përplasjet që shembën një qeveri

Koalicioni politik i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma fitoi zgjedhjet e qershorit të 2017-s dhe u deshën katër muaj bisedime që këto tre subjekte politike, duke bashkëpunuar me Aleancën për Kosovën e Re dhe Listën Serbe, një koalicion mjaft i brishtë, që shpejt do të rezultonte i paqëndrueshëm.

Në momentet e para gjithçka ngjante e “kopsitur” me Hashim Thaçin e PDK-së President të Republikës dhe Ramush Haradinajn e AAK-së si kryeministër. Pas afërsisht dy vite qeverisje me debate të brendshme, gjithçka shkoi drejt krisjes së madhe disa muaj më parë. Fillimisht në skenë doli çështja e “korrigjimit të kufijve” e artikuluar dendësisht nga Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por hasi në rezistencën e fortë të palëkundur deri në fund nga kryeministrit Ramush Hardinaj. Kur dukej se ajo çështje po venitej, sidomos pas Samitit të Berlinit, që “rrëzuan tezën” e përfolur Thaçi-Rama-Vuçiç, telashet për kryeministrin u shtuan kur vendosi taksën 100 % kundër mallrave serbe.

Fillimisht ishte Lista Serbe që deklaroi largimin zyrtar nga mazhoranca duke ngritur dhe shqetësime të herëpashershme për taksën 100% ndaj mallrave serbe. Më pas, Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kritikat e tyre të vazhdueshme, krijuan përplasje brenda bazës së koalicionit qeverisës. E ndërsa të gjitha thirrjet e diplomatëve amerikanë, atyre të BE-së dhe liderëve të brendshëm të Kosovës për të pezulluar taksën dështuan, kryeministri Ramush Haradinaj e bëri atë të paprekshme:

“Mund të shkojmë në zgjedhje, por taksa mbetet”.

Vetë Haradinaj tregoi se për çështje kombëtare që i vendosi si parësore nuk ishte i gatshëm të bënte asnjë kompromis, pa iu trembur asnjë trysnie, brenda dhe jashtë vendit. Dorëheqja e Haradinajt do të vinte shumë shpejt, por jo për këtë problem të brendshëm, por për një thirrje të Gjykatës Speciale të Hagës. Duke iu përgjigjur pozitivisht e përdorur këtë, për të mbuluar krisjet e një maxhorance joekzistente, shefi i qeverisë u shpreh i gatshëm për zgjedhje të parakohshme.

