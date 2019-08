Erik Lloshi i jep fund beqarisë me partneren serbo-kroate

Ju sugjerojme

Erik Lloshi do t’i japë fund beqarisë. Këngëtari do të martohet pas një lidhjeje 7-vjeçare me partneren e tij serbo-kroate Romina. Blitz.al bën me dije se çifti ka zgjedhur datën 17 gusht për të kurorëzuar dashurinë e tyre, në një ceremoni të madhe, të organizuar në një nga restorantet e kryeqytetit, ku e ftuar speciale do të jetë Aurela Gaçe.

Risjellim në vëmendje se Erik Lloshi ka qenë më parë i lidhur me modelen seksi shqiptare Jola Pogri, e cila është muza e baladave të tij më të famshme. Por, romanca e zjarrtë u shkëput papritmas dhe këngëtari nuk vonoi shumë të lidhej me Rominën.

