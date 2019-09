Euro 2020/ Holanda përmbys Gjermaninë, fiton Kroacia dhe Belgjika

Ju sugjerojme

Kanë përfunduar sfidat e mbrëmjes së sotme të vlefshme për kualifikueset e Europianit 2020. Supersfida e darkës ishte ‘klasikja’ Gjermani-Holandë, me “tulipanët” që arritën një fitore të madhe me përmbysje.

Ishin vendasit që kaluan të parët në avantazh me Gnabry. Edhe pse dukshëm ‘out-side’, arbitri e ka akorduar për gol të rregullt. Pjesa e parë u mbyll me këto shifra.



Në 45 minutëshin e dytë “holandezët fluturues” u futën në fushë me një tjetër ritëm. Mesfushori i vitit, Frenkie de Jong barazoi shifrat, dhe më pas në të 66’, pas një rrëmuje në zonë një “own goal” i Tah kaloi “tulipanët” në avantazh. Nuk do të zgjaste shumë festa e holandezëve, pasi në 73’ Toni Kroos do të barazonte rezultatin në 2-2. Holanda tregoi vetëpërmbajtje, duke mos e lënë lojën, përkundrazi, u përfshi e gjitha në sulm. Malen në minutën 79’ përfitoi nga një gafë e Sule dhe kaloi skuadrën e tij në avantazh. Festa ishte e gjitha portokalli, kur vetëm 1 minutë më pas Wijnaldum shënoi golin e ‘knock-out’ për gjermanët.



Në grupin C, Irlanda e Verit ndodhet në vendin e parë me 12 pikë pas 4 ndeshjeve, e ndjekur nga Gjermania me 9 pikë (4 ndeshje) dhe Holanda me 6 pikë (3 ndeshje).

Në grupin e Gjermanisë dhe Holandës, Estonia humbi në fushën e saj 1-2 ndaj Bjellrusisë.

Në grupin E Kroacia fitoi me rezultatin e thellë 0-4 në fushën e Slovakisë ndërsa Uellsi arriti një fitore të vështirë 2-1 ndaj Azerbaxhanit. Në grupin G Austria “luajti tenis” 6-0 ndaj Letonisë ndërsa Polonia zhgënjeu në fushën e Slovenisë pas një humbjeje 2-0.

Në grupin I, Qipro mori në fushën e saj një barazim 1-1 ndaj Kazakistanit, San Marino pësoi një humbje të thellë 0-4 ndaj të rinjve të Belgjikës ndërsa Rusia arriti të mposhtë Skocinë në fushën e kësaj të fundit 1-2.

