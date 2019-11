Euro 2020, ja skenarët që kualifikojnë Kosovën

Ju sugjerojme

Mbrëmja e sotme mund të fus në histori përfaqësuesen A të Kosovës në futboll për meshkuj. “Dardanët” do të tentojnë kualikimin në Europianin 2020 për herë të parë dhe shanset janë të mëdha.

Në orën 20:45, Kosova do të sfidojë Republikën Çeke, rivalin direkt për një biletë në raundin tjetër.









Por, në rast të një dështimi në Plzen mbrëmjen e sotme, Kosova shuan përfundimisht shanset për një kualifikim. Gjithsesi, dy janë kombinimet që Kosova kualifikohet në raundin tjetër.

Aktualisht, Kosova mban vendin e tretë në grupin A me 11 pikë, një më pak se Çekia dhe 4 pikë larg Anglisë, që nga ana e saj pret po në orën 20:45, Malin e Zi.

Kosova duhet të fitojë ndaj Republikës Çeke në Plzen dhe të marrë një barazim ndaj Anglisë në Prishtinë më 17 nëntor. Në këtë rast, nëse Çekia do ta fitonte takimin e fundit ndaj Bullgarisë do të kishte pikë të barabarta me Kosovën (nga 15) dhe do ishte Kosova që do të vazhdonte tutje falë ndeshjeve direkte.

Ndërkohë, dy fitore të Kosovës në ndeshjet e ardhshme, si ndaj Çekisë ashtu edhe ndaj Anglisë do të rrisnin ndjeshëm epërsinë e ekipit të Bernard Challandes.

Në rast se Kosova dhe Republika Çeke ndahen në barazim, atëherë “dardanët” do të kishin 12 pikë, kurse ekipi kundërshtar, 13 pikë. Çekët luajnë kundër Bullgarisë në ndeshjen e fundit kualifikuese për “Euro 2020” dhe Kosova shpreson që bullgarët të mos e humbin sfidën.

Nëse ndodh kështu, Kosova do ta ketë në dorë kualifikimin në përballjen ndaj Anglisë në “Fadil Vokrri”, duke qenë se me një fitore të mundshme ndaj “Tre Luanëve” (15 pikë) dhe me barazimin apo humbjen e Republikës Çeke ndaj Bullgarisë (13 apo 14 pikë), Dardanët kualifikohet në fazat finale të Kampionatit Evropian.

Etiketa: Euro 2020