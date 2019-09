Euro 2020, luhet Shqipëri-Islandë në “Elbasan Arena” 0:0

Ju sugjerojme

Ka nisur sfida Shqipëri-Islandë në “Elbasan Arena” e vlefshme për kualifikueset e Europianit 2020. Kuqezinjtë zbresin në fushë me formacionin 3:5:2, të paktën 6 ndryshime nga ndeshja me Francën. Kur luhet ende pjesa e parë, ndeshja vijon me rezultatin 0:0, teksa të dyja ekipet po tregohen të kujdesshme në fushën e lojës.

Shqipëria

Formacioni: Strakosha, Gjimshiti, Dermaku, Ismajli, Hysaj, Lenjani, Bare, Memushaj, Gjasula, Manaj-Cikalleshi. Trajner: Edy Reja

Islanda

Formacioni: Halldorsson, R.Sigurdsson, Bjarnason, G.Sigurdsson, Arnason, Sigurdjonsson, A.Gunnarsson, Hallfredsson, Bodvarsson, A.Skulason

