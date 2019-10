‘Euro 2020’/ Shqipërisë i duhen 3 pikë, humbja e nxjerr jashtë gare

Ju sugjerojme

Shqipëria do të luajë sonte në mbrëmje (20:45) një “finale” të vërtetë ndaj Turqisë. Kombëtarës sonë i duhet patjetër një fitore për të mbajtur gjallë ëndrrën ‘Euro 2020’. Humbja apo edhe thjesht barazimi do të ishte i pavlefshëm për ‘kuqezinjtë’.

Turqia dhe Franca kryesojnë grupin me 15 pikë, Islanda në vend të tretë me 12 e më pas Shqipëria me 9 pikë. Një fitore sonte është edhe një “hakmarrje” ndaj humbjes në sfidën e parë në Shkodër.

Mendohet që Reja do të zbresë në fushë me formacionin 3-5-2. Në portë do të jetë Strakosha, përpara tij Dermaku, Gjimshiti dhe Ismajli. Mesfusha e ngjeshur me pesë lojtarë do të përbëhet nga Lenjani, Bare, Gjasula, Memushaj dhe Roshi, ndërsa goli do të kërkohet nga Manaj dhe Cikalleshi

