Europa digjet, Australia ngrin nga i ftohti dhe bora (FOTO)

Temperaturat ekstreme që kanë kapluar Europën janë plotësisht të kundërta me ato që po mbretërojnë në Australi, ku temperaturat minus kanë shkaktuar madje dhe probleme.

Temperaturat në qytete të ndryshme të Europës kanë mbërritur deri në 40 gradë celsius, duke mos kursyer qytetet e mëdha si Londra, Parisi dhe Amsterdami, të cilat kanë shënuar rekordin për muajin korrik, ndërsa edhe gushti ka qenë pothuajse i papërballueshëm.

Incredible snowfalls with big flakes about 20 mins from Bathurst, NSW!! ❄❄🙌🙌 Video: Tara Drynan pic.twitter.com/tEAkSiFwVv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 11, 2019

Amazing footage of heavy snow earlier today at Zig Zag, Clarence NSW, just east of Lithgow!! ❄❄❄ Image: Alex Stanton pic.twitter.com/KtWIEQmyZv — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 11, 2019

This womby couldn’t get enough of the fresh powder at Mt Baw Baw this morning! 👌😍 Video: @MountBawBaw pic.twitter.com/eq0CCgz5fa — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) August 12, 2019

Etiketa: Australi