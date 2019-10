Europa League/ Arbitri i heq fitoren Romës, United triumfon në Beograd

Ju sugjerojme

Janë luajtur 13 ndeshje të Europa League (faza me grupe) dhe ka pasur disa rezultate surprizë, mes tyre Roma që përballë Borussia Monchengladbah ka barazuar në minutën e 95-të, teksa Zaniolo i kishte dhënë avantazhin me kokë në pjesën e parë.

Ka qenë penalltia e Stindl që ka vendosur barazpeshën, por penalltia ishte skandaloze, pasi Smalling e preku me kokë topin. Verdhekuqtë udhëheqin me 5 pikë, teksa Basaksehir ka mposhtur 1-0 Wolfsberger. Sukses i rëndësishëm për Manchester United, që në Beograd fiton me penalltinë e Martial në pjesën e parë.









Trondit AZ Alkmaar me gjashtë gola ndaj Astana, ndërsa ekipi tjetër holandez Feyeenord mposhtet 2-0 në Zvicër ndaj Young Boys. Sukses i papritur edhe për Ferencvaros, që ka fituar në Moskë ndaj CSKA. Barazim 2-2 mes Gent dhe Wolfsburg dhe Porto-Rangers. Fiton me përmbysje Wolves ndaj Slovan Bratislava në Sllovaki.

Besiktasi tradhëtohet nga Ljajic, duke qenë se humbi penallti ndaj Braga, ndeshje e cila përfundoi 1:2 për portugezët./ Telesport

Etiketa: Borussia Monchengladbah