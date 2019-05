Eurovision 2019/ Jonida Maliqi dërgon Shqipërinë në finale

Ju sugjerojme

Këngëtarja Jonida Maliqi ka arritur të dërgojë Shqipërinë në finale të Eurovision 2019. Ajo u ngjit e 14-ta në skenën e Tel Aviv, Izrael me këngën “Ktheju Tokës”, e cila përçoi tek publiku evropian dhimbjen e ndjerë karshi emigracionit të shqiptarëve dhe thirrjen çjerrëse për kthimin e tyre në tokën mëmë.

E veshur me një fustan me elementë etnikë, duke iu përafruar deri diku edhe atyre me origjinë ilire, Jonida performoi mbrëmjen e sotme së bashku me backvokal-et Tiri Gjoci, Wendi Mancaku dhe Artemisa Mithi. E teksa korri duartrokitje të zjarrta, Jonida nuk ngurroi t’i përshëndeste të pranishmit në gjuhën angleze, shqipe dhe hebraishte.

Në këtë gjysmëfinale të dytë të edicionit të 64-t të Eurovisionit, 10 vendet që u kualifikuan për në finale janë: Maqedonia e Veriut, Holanda, Shqipëria, Suedia, Rusia, Azerbajxhani, Danimarka, Norvegjia, Zvicra dhe Malta.Gjysmëfinalja e parë e festivalit më të rëndësishëm të muzikës evropiane, u mbajt më 14 maj. Në të arritën të kualifikoheshin 10 shtete nga 17 që performuan.

Në finalen e madhe që do të mbahet më datë 18 maj, nga 41 vende konkurruese, vetëm 26 do të garojnë për çmimin e madh ( 20 vendet kualifikuese përgjatë gjysmëfinaleve + 6 vendet e parakualifikuara, të cilat janë; Italia, Britania e Madhe, Franca, Spanja, Gjermania dhe Izraeli).

Si çdo vit, edhe ky edicion i Eurovision-it nuk i shpëtoi polemikave. Ukraina u tërhoq paraprakisht nga konkurrimi pasi e konsideroi si të papërshtatshëm Izraelin si vend organizator, kurse Bullgaria bëri me dije se nuk mori pjesë për arsye financiare. Madje ka patur edhe thirrje për bojkot pasi shumë organizata joqeveritare e shohin Izraelin si vend okupator.

Vendet dhe këngët që u kualifikuan në gjysmëfinalen e parë të Eurovision 2019 janë;

Greqia – Katerine Duska me “Better Love”

Belarus – ZENA me “Like It”

Serbia – Nevene Božović me “Kruna”

Qipro – Tamta me “Replay”

Estonia – Victor Crone me “Storm”

Republika Çeke – Lake Malawi me “Friend Of A Friend”

Australia – Kate Miller-Heidke me “Zero Gravity”

Islanda – Hatari me “Hatrið mun sigra”

San Marino – Serhat me “Say Na Na Na”

Sllovenia – Zala Kralj & Gašper Šantl me “Sebi”

Vendet dhe këngët që u kualifikuan në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision 2019 janë;

Danimarka – Leonora me “Love Is Forever”

Suedia – John Lundvik me “Too Late For Love”

Malta – Michela me “Chameleon”

Rusia – Sergey Lazarev me “Scream”

Shqipëria – Jonida Maliqi me “Ktheju Tokës”

Norvegjia – KEiiNO me “Spirit In The Sky”

Holanda – Duncan Laurence me “Arcade”

Maqedonia e Veriut – Tamara Todevska me “Proud”

Azerbajxhani – Chingiz me “Truth”

Zvicra – Luca Hänni me “She Got Me”