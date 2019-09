‘Fake news’ për tërmetin, ja ku shkuan Besi dhe Xhensila nga “frika”

Ju sugjerojme

Pas alarmit të rremë se dje (22 shtator) në orën 23:30 do të binte një tërmet i fortë 6 ballë në Tiranë, mijëra qytetarë të frikësuar dolën nga banesat e tyre. Disa qendruan poshtë pallatit, të tjerë nëpër lulishte apo vende të hapura. Shumë persona morën automjetet e tyre dhe u larguan me familjen. Një kaos i vërtetë kaploi Tiranën mbrëmjen e djeshme.

Mes njerëzve që lanë banesën me frikën se mos diçka e keqe do të ndodhte, ishte edhe çifti i showbiz-it shqiptar, Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj. Në postimin e tij ai shkruan se kaq njerëz nuk kishte parë nëpër rrugët e Tiranës as për Vitin e Ri.



Etiketa: bes kallaku